防爆演練出動鋼插鋼夾遭酸捕蛇夾 鐵路警：「很心痛！」

2019-08-06 15:30

〔記者湯世名／彰化報導〕鐵路警察局有鑑於員警李承翰因處理列車糾紛遇刺殉職，在彰化火車站辦理防爆演練，昨天預演時還出動全國首見的鋼插、鋼夾，藉以控制歹徒行動，不料畫面被PO上網卻網友酸是「捕蛇夾」，今天實際演練時有員警直言「鋼夾卻被說成是捕蛇夾，實在很心痛！」鐵路警察局並強調，藉此演練教育第一線員警與鐵路局人員面對各項狀況，善用相關裝備，大膽使用警械。

鐵路警察局上月起陸續在西部幹線舉辦多項防暴演練，尤以車廂內對付持械歹徒防制狀況來演練，這次輪由彰化火車站實施，鐵路警察局台中分局並在昨天先行實施預演。

今天正式演練上陣，數十名鐵路警察與火車站人員在彰化火車站演練歹徒持械攻擊列車長，列車長機警疏散旅客後向警方通報，由員警持盾牌上火車與歹徒對峙，並首度出動鋼夾、鋼插，以迅速行動壓制歹徒的手、腳與身體，另演練歹徒持械攻擊員警，員警發射拋射式電擊槍反制，迅速壓制歹徒，成功完成演練。

不過在昨天預演時，有民眾將預演畫面PO上網，遭許多網友酸「鋼夾看上去就像捕蛇夾」、「是在捕蛇嗎？」負責指揮演練的鐵路警察局台中分局技術教官曾振豪指出，聽到捕蛇夾時真的很心痛、難過。他說，鋼夾、鋼插是目前日本新幹線的鐵路人員在使用，是相當新式而實用的制伏歹徒器具，這是針對酒醉、精神疾病患者攻擊員警時很實用的工具，

警方說，車站、車廂狀況瞬息萬變，訓練員警正確的現場判斷能力，以及實務上的技能運用，將會是未來經常性訓練的目標，藉由實際情境設計，結合各式警用裝備，提高鐵路警察的應變與作戰能力，期望能保障員警執勤安全，讓憾事不再發生。

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