追緝毒品 出入口竟是新埔山區一座垃圾山

2019-08-06 12:05

〔記者廖雪茹／新竹報導〕彭姓男子等人涉嫌在新竹縣新埔鎮黃梨園山區販賣毒品，並以每台6至8噸貨車收費4到5000元不等，非法從事「事業廢棄物」處理，警方5日會同環保局持搜索票前往搜索，當場查獲彭姓主嫌暨成員等6人，並查獲毒品、槍枝、挖土機、貨車等相關證物，一併查扣帶回偵辦。

新竹縣政府警察局表示，近來新竹縣轄內常發現遭非法棄置不明廢棄物，嚴重影響自然生態，縣刑事警察大隊偵辦毒品案意外發現不明垃圾山，遂啟動「檢警環聯盟機制」，專案人員會勘現場發現有建築廢棄物、廢磚塊、電線、木材、鐵網、垃圾與毒品等贓證物，顯為毒品人口出入處所。

在新竹地檢署檢察官許大偉的指揮偵辦下，經循線偵查鎖定彭姓嫌犯，在偏僻的新埔鎮黃梨園山區涉嫌販賣毒品，並從事無照「事業廢棄物」處理，以每台6-8噸貨車收費4至5000元不等；現場堆置各種混合廢棄物，面積超過一甲。經查，廢棄物多來自新竹地區。

有鑑於廢棄物傾倒案危害本縣國土及環境甚鉅，竹縣警察局與地檢署、環保局建立聯繫窗口（檢警環結盟）；一旦發現濫倒案件，立即請轄區派出所員警前往確認，並通報分局偵查隊、地檢署、環保局、清潔隊等單位，跨單位現場會勘並蒐集證據，特別是橫山、芎林、寶山等易發生傾倒廢棄物案件地點，加強盤查可疑人車。

警察局統計，107年查獲傾倒廢棄物案件總計25件57人，今年1月至7月共查獲移送14件41人。今年查獲傾倒廢棄物地區，包括竹北市2件、北埔鄉2件、湖口鄉2件、新豐鄉2件、新埔鎮3件、關西鎮1件、橫山鄉2件，時段以凌晨及上午最多，傾倒種類大多有廢木材、廢保麗龍、廢塑膠、廢土方等。

警方呼籲，民眾如發現可疑貨車裝載廢棄物進入偏僻山區，應立即撥打110報案以防遭偷倒廢棄物，避免環境遭受污染。

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