華山分屍案》陳伯謙辯詞一變再變 法官都不採信

2019-08-05 22:10

〔記者張文川／台北報導〕台北市華山草原「野居草堂」分屍命案今天宣判，凶手陳伯謙性侵、勒斃高姓女學員後，肢解成13塊分裝為7袋，棄置陽明山區，台北地院今判陳死刑；判決指出，陳伯謙偵審期間辯詞一變再變，辯說怕草屋被拆才性侵洩憤，割下乳頭、下體是為了排解和死者的冤仇，又說是人不是他殺的，是被真凶美籍華人ERIC威脅幫助分屍、棄屍。這3大辯詞都被北院合議庭認定與證據不符，不予採信。

判決指出，陳伯謙在偵查時先坦承殺人、竊盜、損壞及遺棄屍體，但否認性侵高女，辯稱：「我是在高女死後，才以手指插入A女下體」，但之後又在偵查中改口說：「我想到說野居草堂會被拆掉，一時很氣憤，於是戴上保險套後，硬把陰莖塞入高女屍體陰道內，抽動到射精為止」。但驗屍鑑定報告認定高女被性侵時仍有心跳，並非死後辱屍。

將乳頭、下體製成標本部分，陳伯謙去年8月被起訴、移審台北地院時辯稱：「我不是為了要製作標本，只是想要將割下來的乳房和下陰部，埋在草堂旁邊，挖個洞種樹，以化解我與高女之間的冤仇」，推翻原本的製作標本供詞，法官認為新說詞不足採信。

對於殺害高女方面，陳伯謙今年1月在準備程序庭時，改口宣稱凶手另有其人：「高女是遭一位英文名字叫Eric的台灣男子殺害，我只是被Eric威脅，幫忙分屍及棄屍」，合議庭根據卷內相關證據後，認為這3項辯詞都不可採信，認定他惡性重大至極，有必要與社會永久隔離，量處死刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法