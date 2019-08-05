華山分屍案》陳伯謙判死 鑑定證實：被害人遭性侵時有心跳

2019-08-05 17:15

〔記者張文川／台北報導〕「華山草原分屍案」今天宣判，嫌犯「野居草堂」主人陳伯謙，去年5月31日性侵酒醉的學員高女後，將她勒斃、肢解成13塊，分屍7袋棄屍陽明山區，還割下左乳頭、外陰部試圖製成標本留念，台北地院今依強制性交故意殺人、竊盜罪、毀棄屍體罪，合併判處陳伯謙死刑，判決理由出爐，法院依法醫的驗屍報告，認定高女遭性侵時仍有心跳，駁倒陳說是女方死後才以手指侵入的辯詞，判處極刑。

合議庭審判長兼受命法官林彥成、陪席法官黃鈺純、吳明蒼評議認為，依案發前其他在場證人證述，死者高女在案發當晚處於酒醉昏睡狀態；鑑定死因是遭人以徒手勒頸，致腦部缺氧窒息死亡。

依鑑定證人與法醫研究所解剖、鑑定報告書，從高女體內採集到的檢體，有精蟲反應，且有多處生前造成的外傷，下體撕裂傷延伸至陰道壁內，動脈明顯充血，證明高女遭男性器官插入及射精時，還有心跳；此外，高女左後背部有傷，也證明陳伯謙在殺害高女前，有對高女強制性交，過程中因高女試圖抗拒，而以強暴方式進行。

合議庭認為陳伯謙不成立自首，他在製作警詢筆錄前，雖已在派出所坦承殺害高女、分屍、棄屍，但警方自從高女家屬通報失蹤後，就已經進行調查，且已獲得合理懷疑陳伯謙涉嫌此案的確切根據。

法院也委請彰化基督教醫院對陳伯謙精神鑑定，報告結果顯示，陳伯謙在行為時並沒有因為酒精影響，而使他的心智明顯偏離一般狀態，且他接受檢、警訊問時，意識清楚，逐一具體回答且應答切題，因此認定陳伯謙在案發時，是基於自主意識犯案，對於自身違法行為具有辯識和控制能力。

判決認定，陳伯謙犯罪手段兇殘，極端殘酷，罪責深重，惡性重大至極，他與高女只認識幾天，沒有親密交往的關係，只因高女不從，就無理剝奪高女的生命，手段冷酷，漠視生命價值，被害人家屬不願原諒他，在陳伯謙徹底悔悟前，顯難有更生改善的可能性，有必要與社會永久隔離，因此量處死刑。

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