華山分屍案》死者父親：陳伯謙是殺人魔、食人魔

2019-08-05 16:40

［記者張文川／台北報導］去年華山草原分屍案，凶嫌陳伯謙今被台北地院判處死刑、褫奪公權終身，死者高姓女學員的父親今到庭聆判後表示，這個判決很符合社會的期待，因為陳伯謙非常凶殘、野蠻，不只是沒有人性的殺人魔，而且他還是食人魔，陳伯謙把死者身上很多的肌肉組織都割除，一直不交代去處，我們質疑他把人肉吃下肚，但他竟然不否認、不回應。

高父說，陳對於犯案過程，也講了好幾個版本，最後不知道是誰教他講的，又編出一個「ABC」的美國人進來，可是依照陳的講法，他一個人跟陳在一起5、6個小時，兩人一起在那邊分屍，且之前就常去陳的草屋聊天打屁，但是陳卻不知道對方的臉書、沒有他的LINE，連中文姓名、住哪裡都不曉得，「你相信嗎？顯然都是他編出來的謊言」。

高爸爸認為陳伯謙沒有完全坦白犯案的動機，也沒說出完整的真相，為什麼會有那麼多的版本，一開始甚至還把責任推給死者，他女兒的母親聽了氣到受不了，先前辯論庭時曾經昏倒過2次，為了健康著想，他和家人就勸妻子今天不要來聽判決，但他第一時間已將判決結果告訴妻子。

高爸爸說，聽了判決，心情還是很沉痛，「女兒走了，就再也回不來了」；他質疑陳的律師在審理期間製造假消息，說陳伯謙當庭下跪、願意向死者家屬道歉和解，「這些都沒發生過，消息不知道從哪邊傳出來的」。

高爸爸還指責台北市政府是「幫凶」，放任華山草原無為而治、無政府狀態，案發迄今1年2月，沒有任何一個官員為此事道歉下台、甚至沒有公布懲處，從頭到尾只跟他說一句「已經深自檢討，保證不會再發生」，但「我又不是市長，你向我保證什麼？」反觀最近的私菸案，剛爆發就很快有一堆人調職、記過、被法辦，他希望台北市政府負起責任，他不排除提出國家賠償，獲賠的款項考慮全數捐出，或成立基金會做善事。

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