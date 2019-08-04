不只收房租還LINE來借錢？！假房東騙光6旬房客養老金

2019-08-04 14:09

〔記者姚岳宏／台北報導〕小心假房東詐騙！台北市一名6旬張姓婦人上週接到自稱是房東的LINE訊息，表示自己換了LINE帳號，張婦不疑就加入好友，3天後假房東傳LINE給她，表示家中有急事需要一筆資金周轉，張婦先後匯出15萬元，直到撥手機給房東原來號碼，才知根本無此事，自己是上了詐騙集團的當。

據悉，歹徒先開口向張婦借9萬元，表示3天後就還錢，張婦起先拒絕，後拗不過假房東請求，又想平常房東待她不差，就算不還錢也可折抵房租，便臨櫃匯款至對方指定帳戶，後收到假房東LINE訊息告知收到錢及感謝之意。

翌日早上，假房東又LINE張婦說自己還要再借一點，並表示會提早於隔天就先還錢給她，張婦雖強調自己只剩僅存的養老金，但心軟覺得對方有急用，張婦又臨櫃匯款6萬元到假房東指定帳戶，直到3天後未收到借款款項，才用手機撥打原房東的電話號碼，真房東很訝異也完全不知情，雙方再確認LINE帳號及金融帳戶都沒更換，張婦才驚覺自己遭詐騙。

另有一名廖姓母親，上週接到LINE自稱是女兒租屋處房東，謊稱需資金周轉，急需借10萬元，廖母表示只有3萬元且未加查證就臨櫃匯款給對方指定帳戶，直到想起跟真房東確認此事時，才知是場騙局，趕緊至派出所報案。

刑事局提醒，民眾使用LINE時，接獲要求借錢或匯款的訊息，一定要提高警覺並再透過其他管道向本人査證，有任何疑問歡迎撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

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