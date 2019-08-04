山坡地違法蓋豪華別墅反悔不拆 前輔大歷史系主任判刑

山坡地違法蓋豪華別墅反悔不拆 ，前輔大歷史系主任被判刑。（記者蔡彰盛翻攝）

2019-08-04 06:58

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕曾任輔仁大學歷史系主任的副教授雷俊玲，違法在新竹縣橫山鄉山坡地保育區蓋面積1128平方公尺的豪華別墅，經縣府查報限期拆除，雷女拒拆而遭移送檢方偵辦，結果雷女不僅向檢方承諾會拆又反悔，甚至爆出設計師與承包商向縣府人員行賄，新竹地院依違反區域計畫法將雷女判刑4月。

儘管檢方起訴時建請院方沒收建物，以利後續拆除、回復山坡地原狀，然而法官認為此部分並非區域計畫法範疇，檢方得知判決結果，表示一定會上訴。

判決書指出，雷女為坐落新竹縣橫山鄉田洋段土地所有人，明知土地使用地類別為山坡地保育區農牧用地，除經依法申請核准的用途或領有合法建照的建物外，依法僅能供農牧業使用，竟基於違反區域計畫法犯意，未向新竹縣政府申請許可，即於2015年間在土地上蓋別墅作為住宅使用。

經新竹縣政府發現後，以違反區域計畫法處分書裁處雷女8萬元罰鍰，並限期於2017年2月前拆除，以恢復原編定使用。然而雷女卻未完成指定改正事項，經新竹縣政府派員複查，才知上情，全案經新竹縣政府函送新竹地檢署偵辦。

另外雷女在建築豪華別墅時，遭新竹縣政府人員前往現場稽查，雷女的建築設計師曾男、承包商王男當場向縣府稽查人員行賄，此部分案情另由桃園檢方偵結起訴。

法官認為，雷女為人師表，竟不以合法方式起造建物，顯然無視行政機關裁處與法令規範，損及公信力並妨礙國家土地整體發展與規劃，因此依違反區域計畫法不依限恢復土地原狀罪，判刑4月，得易科罰金。＃

山坡地違法蓋豪華別墅反悔不拆 ，前輔大歷史系主任被判刑。（記者蔡彰盛翻攝）

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