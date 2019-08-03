最折磨的距離！礦泉水在毛小孩旁卻喝不到差點中暑

2019-08-03 06:54

〔記者許國楨／台中報導〕一位民眾將車子停放路旁逕自離開，卻將愛犬留在車上，警方接獲民眾報案稱有狗狗受困車內趕赴現場，發現狗狗已在車內待了近1小時，雖車窗留有小縫隙，但車子在高溫曝曬下，仍擔心牠脫水中暑，只見狗狗活動力逐漸下降，頻頻吐舌，警方緊急透過警用系統輾轉聯繫上車主，終於協助這隻可愛的小狗順利脫困，虛驚一場。

台中市第三分局東區分駐所上週六下午接獲民眾報案，表示行經東區公園東路一帶，發現有隻雪納瑞獨自待在車內狂吠，因現場一直找不到主人，希望警方能協助聯繫救出毛小孩，警員賴維國、鍾弘光趕往現場查看，發現該車係靜止熄火狀態，根據停車繳費單研判，狗狗已在車內待了近1小時。

但因當時天氣仍相當炎熱，雖車窗皆留有1小道縫隙讓牠透氣，卻見狗狗似乎也開始受不了車內悶熱的空氣，除活動力逐漸下降還頻頻吐舌，儘管一旁就有一瓶礦泉水卻只能望水興嘆，無法補充水分，員警仍擔心車子在高溫曝曬下狗狗因此脫水中暑，根據車籍資料卻發現車子登記在某修配廠名下，查無車主電話。

正一籌莫展時，員警靈機一動利用警用系統佐以谷哥地圖搜尋，發現修配廠位在一處社區，隨即透過社區管理員輾轉聯繫上到附近辦事的車主，終於讓這隻可愛的小狗順利脫困。

員警也提醒該名飼主，將寵物獨自留在車內可能造成牠們的焦慮，進而慌張衝撞產生危險，也可能因車內空氣不流通、溫度過高，導致牠們脫水中暑，甚至是熱衰竭死亡，尤其夏天白天溫度動輒高達35℃，雖車窗留有小縫隙，陽光直曬仍會造成車內悶熱不堪，提醒他下次務必將愛犬帶下車，避免造成遺憾。

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