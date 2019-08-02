創紀錄！第3波緝毒專案 查扣1億元販毒黑錢

2019-08-02 20:34

〔記者吳政峰／台北報導〕毒品危害嚴重，法務部責令高檢署統合6大警政系統緝毒，高檢署今年3月發動第三波「安居緝毒專案」，查扣犯罪所得高達1億1034餘萬元、毒品重量達7,315餘公斤，破獲毒品工廠19座，成效皆是歷年之最，創下空前紀錄。

法務部指出，行政院2017年通過「新世代反毒策略」後，各政府組織強力向毒品宣戰，查獲的金額、數量屢創新高，有效避免毒販持續戕害國人，彰顯政府將販毒者趕出社區、為社區消「毒」的決心。

此外，新興毒品面向，法務部指出，我國新興毒品的定義是依據聯合國毒品與犯罪辦公室（UNODC）定義「新型影響精神物質」（New Psychoactive Substances，NPS）種類，截至4月，國際NPS通報累積品項已高達943項，且有逐年升高趨勢，儼然成為全球的重大挑戰。

法務部及警政署在向行政院爭取經費後，提升新興毒品尿液檢驗量能，大幅增加檢出的毒品或新興物質種類，並對於在轟趴、MOTEL等場所被查獲者及少年，優先以廣篩尿液方式進行檢驗，期能有效降低染毒黑數及追蹤國內新興物質濫用情形，同時加速列管。

法醫研究所統計，107年因施用新興毒品死亡案件為45件，較106年的100件下降幅度高達55%，今年1至5月之死亡案件則為19件，顯示新興毒品的防制策略已發揮一定作用。

除了緝毒、驗毒成效，法務部指出，戒毒也出現初步成果，根據統計，初犯施用各級毒品的總人數呈現逐年下降趨勢，2017年為1萬7140人，2018年則下降為1萬5,525人，較2017年下降了9.4％，而今年第1季則較去年同期下降了6.4％，亦足見我國新生施用毒品人數已有效控制。

法務部呼籲，家長應關注小孩狀況，若察覺吸毒問題，應於第一時間加以介入與預防；如遇有販毒情事，可撥打110或檢舉藥頭專線0800024099按2，最高獎金為1000萬元，身分絕對保密。

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