駕車夜遊驚悚自撞！兩女拋飛一傷重不治

2019-08-02 14:03

〔記者許國楨／台中報導〕台中市5名年輕男女相偕夜遊，今天凌晨行經大坑山區路段時，駕駛疑因疲勞駕駛加上遇長下坡反應不及，整輛車突然失控自撞路旁，因撞擊力道猛烈，坐後座的兩名女生疑未繫安全帶當場被拋飛出車外，經送醫搶救其中一人傷重不治，事故原因正由警方進一步鑑定釐清中。

這起自撞事故發生在今天凌晨3時42分，24歲李姓男子駕駛豐田自小客搭載另4名友人相偕出遊，當時他們已在新社區夜遊後準備返回市區到下一個景點，行經北屯區東山路二段的大坑國小附近時，車子突然失控高速衝撞路旁的路樹及路燈，因撞擊力道劇烈，當場造成車身嚴重毀損，鈑金凹陷。

而這起事故也造成車內3男2女共5人分受輕重傷，其中駕駛李男上半身輕挫傷，坐副駕駛座的27歲傅男四肢挫傷，左後座的22歲趙男則是雙手挫傷，但他卻被另輛銀色轎車載離現場，警方一度懷疑內情不單純派員追查到案，才發現他因受到驚嚇才離開，坐在車內休息並未遠離。

但分坐右後座及後座中間的24歲林女，以及16歲的王姓少女則在車子高速撞擊時，疑未繫安全帶被拋飛車外，林女當場陷入昏迷，警方獲報趕往處理，只見自小客車門嚴重變型凹陷，右側車身毀損嚴重，零件散落一地，令人怵目驚心，緊急將5名傷者送醫。

院方對3名男傷者進行傷口清創，另兩名女生則是開刀醫治，但林女因傷重命危，搶救到今天中午仍宣告死亡；據了解，李男疑因疲勞駕駛加上遇上該路段是長下坡，可能一時恍神才發生自撞事故，但確實的事故原因仍需警方進一步鑑定釐清。

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