她51歲聲音甜美「像20歲」 扮富家女騙倒兩男

2019-08-02 13:09

［記者楊政郡／台中報導］有重鬱症但聲音甜美的楊婦前科累累，服刑出獄後於「愛情公寓」網站交友，佯稱是建設公司老闆之女、新東陽老闆之女，因被逼婚而逃婚至中國，與被害人「心投意合」約定日後在香港結婚，開口需手機連繫、生病需醫藥費等，詐騙吳、黃兩男各百餘萬、10餘萬元，事發後和解願賠錢130萬及20萬，法官審酌再三，雖構成累犯，但同情她的情況，還是給予楊婦緩刑，依詐欺得利、偽造文書等判1年6月，緩刑5年。

51歲楊婦聲音甜美，被害人說聽起來像20歲女孩，楊婦從2005年起就犯案累累，竊盜、偽造文書2次、詐欺3次等入監執行，2013年9月出獄。而2014年初又在「愛情公寓」交友網站，向吳男自稱叫「麥明儀」，是某建設公司負責人之女，無法忍受父母逼婚，想透過網站交友尋找自己喜歡的對象，她逃到中國去，想與吳男結婚，日後會來香港與他結婚，然後請吳男買手機「I-Phone5S」給她，然後又突然生病，又一人分飾兩角，找友人「君君」與吳男連繫，陸續向吳男索取醫藥費。

吳男陸續匯款百餘萬元給她，但後來吳男連要見一面，或後續請她安排來香港，都一直未能如願，漸漸疏遠，吳男才發覺受騙了。

2016年又以同樣手法，自稱新東陽老闆之女，也是大同小異的故事情節，黃男也被騙得昏昏沉沉，這次要「I-Phone7PLUS」（市價約3萬5千元），又在東北突然嚴重失血，要黃匯醫藥費給她，黃心軟匯2萬人民幣過去，竟然一再索取，貪得無厭，黃才發現有異。

被告到案後坦承犯行，其家人積極與對方取得和解，分期付款支付吳130萬（已支付85萬），黃20萬（已支付15萬），法官審酌雖然構成累犯，但她有重鬱症，有老母也育有2子，幫先生包裝茶葉，判1年6月，仍給予緩刑5年。

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