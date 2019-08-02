鐵路警下班後搭火車 列車長拒補票還提告

2019-08-02 12:05

〔記者周敏鴻／桃園報導〕內政部警政署鐵路警察一名鄭姓警員2018年9月25日下班後，搭自強號列車從台北要返回嘉義時，被列車長發現他有通勤乘車證、卻沒車票，拒絕讓他在列車上補票，還控告他涉嫌詐欺，桃園地檢署認為鄭姓警員到中壢站後立即補票，沒有詐欺犯意，已予他不起訴處分。

內政部警政署鐵路警察局考量員警的值勤地點位於鐵路沿線，需搭乘列車往返居住地，就會核發「通勤乘車證」讓員警搭乘非對號列車，檢方說，鄭姓警員也持有台北至嘉義間的通勤乘車證，但他若是搭乘對號列車，就需額外補差額。

當天晚間6點多，鄭姓警員從台北車站搭乘自強號南下，列車行經桃園、中壢站間，列車長查票，發現鄭姓警員雖有通勤乘車證，卻沒有自強號車票，就質疑鄭姓警員「為何可以無票進站」，並拒絕在列車上為鄭姓警員補票。

鄭姓警員在自強號抵達中壢站時，下車補票，補買598元台北到嘉義的自強號乘車票，並依規定加收5成票價，共花了897元補票，另被詐欺罪嫌送辦。

檢方說，鄭姓警員當天為了趕車返回嘉義，不及買票，就從台北車站搭上自強號，依鐵路法規定：「旅客無票乘車或持用失效乘車票，應補收票價；如無正當理由者，並得加收50%票價。」鄭姓警員在列車長查票時，曾主動要求補票，事後也在中壢站補票，難以認定他有詐欺得利的犯意，已予他涉嫌詐欺案件不起訴處分。

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