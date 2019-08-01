警車違規停紅線拍超速 民眾抱怨：怎不先取締自己?

2019-08-01 15:01

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市陳姓民眾向本報爆料，今中午行經泰山路時，發現2名制服員警站在分隔島拍超速，不料，靠近一看，才發現警察自己竟把警車停在紅線上，他質疑警察自己都不以身作則，執法怎麼有公信力？何不先取締自己；宜蘭縣政府警察局指出，依照道路交通安全規則，警車執行任務時，停車不受標誌、標線限制。

陳姓民眾指出，今中午時分，開車行經泰山路，發現兩名警察躲在泰山路與環河路間的分隔島樹叢中，以類似偷拍的方式取締違規。

陳姓民眾說，本來還認為警察中午時分在大太陽下工作很辛苦，還很同情他們，不料，他從泰山路轉到環河路時，發現2名警察竟是將警車停在紅線上，讓他不禁質疑警察執法的公信力。

陳姓民眾說，民眾違規超速被罰很合理，但如果連執法者自己都違規，怎麼讓人民信服，這2名制服員警應該先取締自己，如果被這樣的員警拍到違規，他絕對不會服氣。

警方指出，依照道路交通安全規則規定，消防車、警備車、救護車、工程救險車、外交部禮賓車、公用事業機構的工程車、垃圾車及傳遞郵件電報等車輛，於執行任務時，其臨時停車及停車地點得不受標誌、標線規定。

律師林國漳說，警方的取締過程只要合乎規定與流程，效力就沒有問題，警車停車違規跟取締有沒有效力是2件事情。

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