關公顯靈？神像大盜竊盜3尊神像 遺留超商一張發票破功

2019-08-01 13:18

〔記者楊國文／台北報導〕神明顯靈？吳姓神像大盜一大早潛入已停業的環保科技公司佛堂，一口氣竊取關公、兩尊神明等3尊神像，卻將他作案前在超商購物的一發票遺留在現場，成為破案關鍵，高等法院今依竊盜罪判吳男5月徒刑，可易科罰金15萬元，全案定讞。

判決指出，有公共危險等多項前科的吳姓男子，於2016年12月17日上午7時，駕駛借來的小貸車潛入已停業的宜蘭縣一家環保科技公司佛堂內，趁無人看守機會，徒手竊取關公、兩尊神明等3尊神像，並將竊得的3尊神像載到不知情的游姓友人處藏放。

該環保科技公司前員工獲悉有人潛入公司行竊，通知曾姓負責人，曾男立即到場查看，發現神像被竊，報警處理。

警方獲報到場進行詳細勘察，在佛堂地上查獲吳男遺留的附近一家超商發票，發票顯示購物時間是當天上午6時12分，與神像被竊的時間相當接近，研判是竊嫌不小心遺留的，因此赴此家超商調閱監視錄影，順利將吳男查獲到案。

吳男到案承認進入該環保公司和佛堂，當天一早到超商購物後，不久就到該環保科技公司卸貸，「順便」在工廠內閒逛，但否認有竊盜犯行。但游男應訊證稱，吳男將來源不明的神像搬到其住處放置，他知悉後，即要求吳男搬走，並指認該神像照片無誤。

高等法院認定吳男說謊，竊盜犯行明確，今判他5月徒刑，可易科罰金15萬元定讞。

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