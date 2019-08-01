SOD真人版！男友下藥迷昏女友 收500元邀網友性侵她

2019-08-01 11:25

〔記者張文川／台北報導〕台北市李姓男子在臉書經營私密性愛社團，認識一名倪姓男子，李竟偷拍自己女友菲菲（化名）的下體照傳給倪男，邀倪男性侵菲菲，只收500元清潔費，倪男禁不住誘惑，遵照李男指示前去，李男先下藥迷昏女友，倪男再摸上床性侵她，李男則躺在一旁地板上裝睡；菲菲睡夢中感覺到男友的手感不對，驚醒大叫，李男還裝傻起身質問：「你是誰？」倪男倉惶逃逸，警方調查後揭穿2男竟是同謀。

台北地院今依以藥劑強制性交未遂罪，將李男判刑4年半，並依竊錄他人身體隱私罪判刑4月；倪男則被依強制性交未遂罪，判刑1年10月。可上訴。

李男在臉書經營「夫妻情侶單男單女互動聯誼團北部地區聯誼會」社團，為了招攬同好，去年3月趁女友睡覺時，用手機偷拍她的下體私密部位特寫照片，以Line傳給倪男和其他身分不詳的社團網友觀看。

李男同月向倪男表明可和照片中的女人溫存一番，只收他500元清潔費，倪男同意後，李男去年3月23日傍晚，趁接菲菲到他租屋處時，在她的飲料中偷偷摻入FM2安眠藥，假裝和她一起睡午覺；待菲菲陷入昏睡，當晚6點半，倪男依約前來，李男幫他開門，叫倪先在客廳脫光光，再引導他進入臥室上床性侵她，自己則躺在一旁地板上假裝睡覺。

倪男上床後，先親吻菲菲的胸部，從正面用「GG」隔著菲菲的內褲磨擦她的「妹妹」，正要伸手脫她內褲時，睡夢中的菲菲感覺到被觸摸的手感不像是男朋友，越想越不對勁而驚醒，睜眼一看赫然發現床上竟是一個陌生男人，嚇得驚聲尖叫大喊「不要」，倪男獸性大發，繼續強拉她的內褲頭想要硬上，菲菲奮力抵抗，倪男興奮過度而「噴」在她的大腿和床單上。

裝睡的李男見事跡敗露，為了脫罪，這時才假裝被女友的求救聲吵醒，質問倪男「你是誰？」倪見好就收，奪門而出，騎機車遠颺而去。菲菲報警，警方循機車車號通知倪男說明。

倪男到案後抖出這一切都是李男在幕後主導，他只是被動答應並依計行事，他不知道李男事先有對菲菲下迷藥；李男承認偷拍女友、對女友下藥，目的是要讓她分不清與誰發生性關係。

台北地院合議庭依據犯案動機與過程，認定李男觸犯以藥劑強制性交未遂罪，倪男在菲菲醒後仍想硬上還噴精，構成強制性交未遂罪，認為李男未盡保護女友的責任，反而設計她遭外人性侵，嚴重傷害菲菲的性自主權和尊嚴，使她至今仍活在恐懼中，不願原諒2男，也不接受和解，還請求法官從重量刑。法官考量2男已承認犯罪事實，依法量刑。

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