掉包尿液騙警察 他大嘴巴炫耀栽了

2019-08-01 09:57

［記者楊政郡／台中報導］39歲陳男被帶回派出所採尿，他趁機偷偷把封條揭開，倒掉大量尿液以清水補充，員警發現顏色不太對，懷疑被掉包，但當下無直接證據，一週後陳男大嘴巴，向毒品上游炫耀「沖淡尿液」事件，警方監聽發現後拘提陳男到案，再次驗尿後他涉嫌吸食一、二級毒品，此案妨害公務起訴，吸毒部分另案偵查。

起訴書指出，今年4月中市大城派出所在北屯區某民宅查獲馬文良持有一、二級毒品，且是通緝犯身分，而在場陳男立即指控馬男轉讓毒品給他，員警請他回所配合調查、採尿。

他同意採尿後，到派出所廁所內裝好自己尿液兩灌，員警貼上封條沒有馬上送驗，而是暫時放桌上，陳男心想這不是自己認罪嗎？趁員警不注意，將兩灌尿液藏進褲袋，又進廁所揭開封條，倒了大量尿液，以清水補充，再貼回封條，又躡手躡腳放回原位。

員警回來取尿液，發現顏色由淡黃變清色，懷疑被掉包，質問陳男他裝傻不知情，不承認也不願配合再作採尿，只好先讓他離開。

可是事後從監視器發現上述掉包情事，而警方偵辦毒販馬男並執行監聽，約1週後陳在電話中向馬男炫耀上述掉包之事，警方這下證據確鑿，持拘票拘提陳男到案，這次採尿全程監控，驗尿後有吸食一、二級毒品反應，檢方另案偵查，而此掉包事件依妨害公務罪起訴聲請簡易處刑。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法