國安局輸他！13噸小漁船竟藏1.2萬條私菸 岸巡搬到手軟

2019-08-01 00:46

〔記者張議晨／宜蘭報導〕海巡署宜蘭查緝隊、屏東查緝隊昨晚在南方澳漁港破獲漁船走私，在漁船上查獲240箱、共1萬2000條私菸，岸巡人員漏夜花了近40分鐘才將私菸搬運上岸，不少人搬到手軟，粗估這批私菸市值近台幣720萬元，目前正循線追查上游，擴大偵辦中。

蘇澳籍的漁船協滿26號涉嫌在中國、菲律賓等地走私香菸，返抵南方澳後，再從船上將私菸搬運至長期靠泊在港內的搬運船金長豐號上，查緝人員布線多時，昨晚9點左右趁走私集團搬貨時收網逮人，將王姓船長、漁船帶回南興安檢所。

據悉，金長豐為走私集團專用搬運船，長期靠泊在港內，為避免查緝人員起疑，均停放在最外側，直到走私漁船入港後，再將私菸搬運至金長豐上，在眾多漁船中魚目混珠。

昨晚11點左右，查緝人員及岸巡人員登船搜檢，在金長豐下層夾板查獲私菸，岸巡人員耗時約40分鐘，才將船艙內的私菸搬運完畢，由於數量眾多，協助搬運的岸巡人員還需輪流上前搬運。

經清點，這批私菸總數約240箱，以每箱50條計算，約有1萬2000條，共計12萬包私菸，以市售每包60元計算，總值約新台幣720餘萬元；其中，擔任「貨艙」的金長豐漁船，僅為13公噸小船，小船艙竟塞進240箱私菸，連辦案人員都讚嘆。

辦案人員調查，這批私菸均為中國製的劣質香菸，抵台後銷往檳榔攤、雜貨店等地，每包約售60元，消費族群以外籍移工、底層勞工為主，不過隨近年菸捐調漲，不少癮君子經不起昂貴菸價，也轉而購買中國劣質香菸。

據悉，協滿26號、金長豐等船，均為一名王姓船長所租用，查緝人員另查獲金宏漁166號疑涉嫌走私，不過該船並未發現私菸，辦案人員正在聯繫3艘漁船船主到案說明，釐清案情，向上溯源擴大偵辦。

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