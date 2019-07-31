色大叔強抱美少女 下場超慘…爽5秒判囚6個月

2019-07-31 23:47

〔記者楊國文／台北報導〕有性騷擾前科的劉姓中年男子，去年偶遇長得亭亭玉立的15歲國中少女小倩（化名），竟起色心，假意問路，突然正面強抱約5秒鐘，玩起三貼，小倩將他推開，劉男還堅持抓著她的手，要到電話號碼才離開，高等法院審理時，劉男還撒謊稱獲小倩同意才抱她，但未獲採信，今依性騒擾防治法判劉男6月徒刑，得易科罰金18萬元定讞。

判決指出，劉男去年3月4日下午5點20分，在台北市景美地區閒逛，看到穿著國中制服清秀可人的小倩迎面走過來，竟起色心，劉男假裝不認識路，問小倩，「深坑怎麼走？」，小倩認真思考如何指引劉男搭車時，劉男突然一個箭步，向前正面緊抱小倩不放，前後約5秒鐘。小倩受到驚嚇，回神後用力推開他，但劉男見她年輕可欺，仍強拉她的手，索討LINE帳號和電話號碼，小倩無法掙脫，藉口要去看醫生，堅持離去才脫身報警。

劉男應訊否認性騷擾小倩，辯稱經過小倩同意才擁抱她，後來也承認他想認識小倩，還稱沒有真正擁抱，因為小倩有做護胸動作。

高等法院審理認為，劉男和小倩互不認識，且有頗大年齡差距，小倩不可能同意和劉男做親密的擁抱，劉男的犯行已觸犯性騒擾防治法，考量劉犯後無悔意、有性騷擾前科，且對小倩心理造成重大陰影，今重判他6月徒刑，得易科罰金18萬元定讞。

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