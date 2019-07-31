勒死座艙長妻子 詹賢明出庭：不想聽宣判結果

2019-07-31 16:22

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市男子詹賢明1月8日涉嫌勒斃擔任長榮航空事務長（座艙長）的妻子簡美芳，還伴屍3小時，震驚社會，詹男下午出庭時，試圖解釋他與妻子的財務關係被打斷後，就說未來宣判時他「不聽（不想聽判）」。

詹賢明1月8日上午酒後在蘆竹區住處與簡美芳為了離婚爭執後，他活活將簡美芳勒斃，伴屍3小時後，才打電話給友人，嚇得友人趕忙報警。

檢警調查，詹賢明與簡美芳結婚超過20年、膝下無子，因詹賢明失業，還陸續向簡美芳借錢1000多萬元，讓夫妻關係陷入緊張，去年底簡美芳提議離婚後，詹賢明還曾放話要殺妻，雖親友介入協調，讓詹賢明簽下切結書誓言改過，卻在兩人再度談論離婚事宜時，發生悲劇。

詹賢明下午出庭時，面對審判長的詢問，多半簡短回答「是」、「沒有意見」，但談到他簽給簡美芳的多張支票時，他才情緒稍稍激動地解釋兩人的財務關係，他說，他分到遺產1200萬元，他只花了300萬元買車，其他的都交給簡美芳，簡美芳還不讓他知道錢的去處或用處。

審判長打斷詹賢明的解釋，追問他對於殺人罪行有沒有意見，他才再說：「沒有意見」。隨後審判長說明9月19日將宣判時，詹賢明立刻提出「不聽」的意見，還說他當天不會蒞庭聽判。

簡美芳的家屬說，詹賢明下重手勒斃簡美芳，家屬至今仍無法原諒他，希望法官應以詹賢明該受的懲罰來量刑。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法