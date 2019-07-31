桃園少輔院改制為「誠正中學桃園分校」蔡清祥揭牌

〔記者周敏鴻／桃園報導〕法務部矯正署桃園少年輔育院上午由法務部長蔡清祥揭牌，改制為「誠正中學桃園分校」，未來將由教育部指派專任教師，並增加課程時數，讓接受感化教育的少年們有更好的學習機會，期盼讓他們未來復歸後，不論就學銜接、就業準備，都能更順利。
蔡清祥說，法務部積極推動「少年輔育院改制矯正學校計畫」，桃園、彰化少年輔育院今天同步改制為誠正中學分校，結合教育部強化教師的師資與教學設備，還將每週24小時的課程增加為每週35小時，希望「輔育院學校化」能讓接受感化教育的少年們，得到更好的學習機會。
教育部政務次長范巽綠也期待，輔育院改制為誠正中學分校後，能讓接受感化教育的少年們，更看得見人生的未來。
矯正署人員說明，以前輔育院少年們常碰到的問題，就是上完高二下學期的課程，卻因沒有學籍，復歸後需從高二上學期再讀起，可能浪費至少一年的時間。如今輔育院改制為學校，可以順利銜接，少年們在誠正中學讀完高二復歸後，就能進入學校讀高三。
誠正中學桃園分校目前共219位接受感化教育的少年，9月1日起將由教育部派遣40餘位教師、社工師等師資人力，分為普通科與汽車修理、電機等科別幫少年們上課，矯正署人員說，8月1日起到新學期開始前，將會輔導少年們補學分並選讀有興趣的科別，以利未來就學的銜接或就業的準備。
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法務部長蔡清祥主持桃園少年輔育院改制為誠正中學桃園分校的揭牌典禮。（記者周敏鴻攝）
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法務部長蔡清祥（左四）主持桃園少年輔育院改制為誠正中學桃園分校的揭牌典禮。（記者周敏鴻攝）
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法務部長蔡清祥（中）主持桃園少年輔育院改制為誠正中學桃園分校的揭牌典禮。（記者周敏鴻攝）