桃園少輔院改制為「誠正中學桃園分校」蔡清祥揭牌

2019-07-31 13:13

〔記者周敏鴻／桃園報導〕法務部矯正署桃園少年輔育院上午由法務部長蔡清祥揭牌，改制為「誠正中學桃園分校」，未來將由教育部指派專任教師，並增加課程時數，讓接受感化教育的少年們有更好的學習機會，期盼讓他們未來復歸後，不論就學銜接、就業準備，都能更順利。

蔡清祥說，法務部積極推動「少年輔育院改制矯正學校計畫」，桃園、彰化少年輔育院今天同步改制為誠正中學分校，結合教育部強化教師的師資與教學設備，還將每週24小時的課程增加為每週35小時，希望「輔育院學校化」能讓接受感化教育的少年們，得到更好的學習機會。

教育部政務次長范巽綠也期待，輔育院改制為誠正中學分校後，能讓接受感化教育的少年們，更看得見人生的未來。

矯正署人員說明，以前輔育院少年們常碰到的問題，就是上完高二下學期的課程，卻因沒有學籍，復歸後需從高二上學期再讀起，可能浪費至少一年的時間。如今輔育院改制為學校，可以順利銜接，少年們在誠正中學讀完高二復歸後，就能進入學校讀高三。

誠正中學桃園分校目前共219位接受感化教育的少年，9月1日起將由教育部派遣40餘位教師、社工師等師資人力，分為普通科與汽車修理、電機等科別幫少年們上課，矯正署人員說，8月1日起到新學期開始前，將會輔導少年們補學分並選讀有興趣的科別，以利未來就學的銜接或就業的準備。

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