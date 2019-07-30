高潞助理「狂拿400萬補助」 可能因這理由成功脫身…

2019-07-30 23:18

〔記者吳政峰／台北報導〕時代力量立委高潞．以用國會辦公室主任陳恩澤為「台灣原住民族人文關懷協會」及「台灣創業育成產銷拓展中心協會」負責人，去年8月，陳透過這兩個團體向經濟部申請到400萬元綠能補助，被外界質疑違反「公職人員利益衝突迴避法」，不過一名知情人士認為，利益衝突迴避法僅規定立委助理不得以「個人」申請政府補助，卻未禁止以「團體」名義收受經費，因此究竟有沒有違法，須待監察院認定。

知情人士指出，利衝法迴避條款規定，公職人員或其「助理」等關係人，與受其監督機關之間，不得有補助、買賣、租賃或其他對價交易行為，而由公職人員、配偶、二親等親屬擔任負責人、董事、獨董、監察人、經理人或類似職務的營利事業、非營利團體，亦受此規定禁止。

不過，利衝法對於團體是採原則禁止、例外許可，即只要依照公平方式或基於公共利益，主動於申請文件據實表明「公職或親屬」身分（不包括助理），仍可獲得補助或採購案。

簡言之，陳恩澤是高潞．以用的助理，依法「個人」不得申請補助，但他改用2個「團體」的名義向經濟部各申請到200萬元經費，即可規避利衝法的迴避條款，申請時也不須揭露助理身分。

知情人士強調，雖然陳恩澤有機會逃過一劫，但監委若查到補助款最後流到高潞．以用手上，還是可能有問題；此外，這兩個團體的重要成員中若有高潞．以用的二親等親屬，監察院仍可裁罰，以兩案各200元來看，合計罰鍰最少120萬元、最多1000萬元。

負責利衝法的法務部表示，自己只是政策業務單位，不評論個案，主要的事實認定還是要由監察院調查，若監委調查期間遇到法令不解處，可函請法務部說明。

利衝法規定，五院院長、立委、直轄市首長、司法官、少將、簡任12職等以上正副首長等高階公務員，應由監察院裁罰，而中階與一般公務員則由法務部開鍘。

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