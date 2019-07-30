沒收到逕行舉發單 卻一次來4張違停罰單！

2019-07-30 06:11

［記者楊政郡／台中報導］台中市羅女子收到1張違規停車紅單，到監理所繳納，被告知還有3張！且4張都是同地點、2個月內被連續舉發，她不服提起訴訟，辯稱沒看到擋風玻璃有夾「逕行舉發」單，被連續開罰對她不公平，法官說她違規事實明確，交叉路口紅實線禁止臨停，且人行道禁止停車，這是交通常識，而連續開罰只要「每逾2小時」，也是法律所允許，趕快繳清下次小心吧！

台中地院行政法庭判決書指出，羅女所有自用小客車，先後於：去年12月26日7時，停放中市西區忠太西路，因「在禁止臨時停車處停車」的違規，遭民眾拍照檢舉。又在今年1月19日10時、1月23日7時、2月3日9時，都是同一地點又被拍照舉發。

法官查看舉發照片，羅某車子後照鏡都已收摺，但壓在交叉路口10公尺內紅實線上，一半壓到柏油路，一半壓到人行道上，違規明確。

警方接獲舉發，陸續開出4張告發單，送交監理所製作紅單，在程序上已完成3張紅單（每張罰鍰900元，第4張還未製作紅單，罰款300元）。

但車主羅女收到第一張紅單，就親自到監理所繳款及問個明白，櫃檯人員告知還有其他3張也要她繳，她火冒三丈，極為不服氣，雖然總計才3000元 ，但回家後決定提起訴訟。

羅女說她無法接受連續開罰，當初停該地不知道是違規停車，當下也沒看到「逕行舉發」的單子在擋風玻璃上，收到第一張罰單到監理站繳費時已有四張罰單了，令人無法接受，對她很不公平等語。

法官指出，按道路交通管理處罰條例，考量眾多用路人權益，違規停車是可以連續舉發，且車子未移置每逾2小時，就可以連續開罰，這與「一行為不兩罰」並未牴觸，因為違規行為侵害到用路人權益還在一分一秒持續中。可用連續開罰或其他移置辦法排除。

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