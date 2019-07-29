7/29 威力彩連43摃！ 下期頭獎上看15.2億 今彩539頭獎開1注

2019-07-29 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕威力彩連摃43期！今（29）日晚間開獎的威力彩108000060期頭獎依然沒有人中獎，貳獎有1人獲得，可得1201萬5813元。預估下一期威力彩頭獎將上看15.2億；第108000180期今彩539頭獎開出1注，由新北市永和區保安路147號的均大發商行開出；第108000180期雙贏彩頭獎摃龜。

第108000060期威力彩中獎號碼為「04、07、11、14、29、36，第2區：04」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得1201萬5813元；參獎共75注中獎，每注可得15萬元；肆獎共377注中獎，每注可得2萬元；伍獎共1891注中獎，每注可得4000元；陸獎共1萬1474注中獎，每注可得800元；柒獎共2萬1422注中獎，每注可得400元；捌獎共10萬2088注中獎，每注可得200元；玖獎共13萬3844注中獎，每注可得100元；普獎共20萬8853注中獎，每注可得100元。

第108000060期38樂合彩中獎號碼為「04、07、11、14、29、36」，五合摃龜；四合共41注中獎，每注可得6萬7500元；三合共250注中獎，每注可得5750元；二合共3264注中獎，每注可得750元。

第108000180期雙贏彩中獎號碼為「01、03、04、05、08、11、14、17、18、21、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共7注中獎，每注可得10萬元；參獎共229注中獎，每注可得500元；肆獎共2398注中獎，每注可得100元。

第108000180期今彩539中獎號碼為「05、07、09、19、30」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共265注中獎，每注可得2萬元；參獎共7527注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬1503注中獎，每注可得50元。

第108000180期39樂合彩中獎號碼為「05、07、09、19、30」，四合共11注中獎，每注可得21萬2500元；三合共460注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7681注中獎，每注可得1125元。

第108000180期3星彩中獎號碼為「051」，正彩共20注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000180期4星彩中獎號碼為「5407」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

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