不是讓法官心軟就會贏！物流業司機GG了

2019-07-29 06:08

［記者楊政郡／台中報導］林姓物流業司機被吊扣駕照1個月，這個月他仍冒險上路送貨，卻又因未繫安全帶被查獲，且發現駕照吊扣期間仍繼續開車！開罰1萬500元且吊銷駕照，1年內不得考領照駕，他向法官情求，他是物流司機，他願意罰錢但需要駕照以維生度日？法官表示雖值得同情，但監理所或法院均無裁量權限，除非修法，該罰就是要罰。

判決書指出，物流業司機林男2017年11月開小貨車送貨，經南投縣埔鎮中山路四段， 因「車禍肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置逃逸」的違規行為，被監理所裁罰，且2019年4月9日起至同年5月8日止吊扣普小型車駕駛執照1個月。

林男2019年4月11日9時許，駕租賃小貨車經南投縣埔里鎮育溪路送貨，被員警發現未繫安全帶，同時查出處於吊扣駕照期間仍駕駛汽車，這次未繫安全帶罰1500元，吊扣駕照期間又開車罰鍰9000元，並吊銷駕駛執照，1年內不得考領駕駛執照。

這下他緊張了，沒駕照怎麼當物流司機？他提起行政訴訟，說他的工作是物流司機需要駕照，懇請不要吊銷駕照，但罰鍰願意繳納，以此警惕自己，真的需要這份工作，全家都靠他工作養活，他沒工作生活沒辦法過下去等語。

經監理單位說明開罰過程無誤，被告也坦承這些違規行為，願意受罰，卻希望撤銷吊銷駕照的部分。

法官表示，該處罰是立法條文，無論監理所或法院都沒有裁量權限，林男雖說得很可憐，需駕照以維生度日，有可憫之處，但不是法官所能審酌且同情，林男所求於法無據，礙難准許。

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