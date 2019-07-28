台82線快速公路朴子段連環車禍 貨車駕駛雙腳斷肢

2019-07-28 22:47

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義東西向快速公路台82線朴子市新寮段，今晚7時30分許發生4車連環追撞嚴重車禍，其中貨車謝姓男性駕駛雙腳慘遭截斷，其斷肢已隨同救護車送至嘉義長庚醫院，仍有生命危險，小客車上3名男女分送輕重傷，目前送醫急救暫無大礙，事故原因仍待警方調查。

台82號東西向快速道路往東朴子新寮路段，今天晚上約7時30分許，發生一起3輛自小客車與1輛小貨車相撞車禍事故，疑似因有部車要下朴子交流道，但車子已過匝道口而急踩煞車，致後面連環大車禍，闖禍駕駛則趁隙下朴子交流道後，往台19南下竄逃。

救護人員表示，到達現場發現4輛車撞成一團，無人受困，但年約45歲謝男，被拋飛到距離小貨車10多公尺處，雙腿從膝部上方，疑被強烈撞擊截斷，2救護員到場先急救傷者、止血，另1名救護員沿路尋找，在距離小貨車30多公尺處、疑似最初撞擊點附近找到截斷肢體，隨即送嘉義長庚醫院急救。

院方表示，雙腿被截斷男子，經過急救仍未脫離險境，送部立嘉義朴子醫院24歲林姓女子，下巴有大片撕裂傷，經過緊急縫合，暫無生命危險，另23歲男子肢體擦傷、氣胸治療中，年約50歲男子額頭撞傷紅腫，送醫院急救暫無大礙。

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