養眼月曆又來了！唯一消防正妹伴17猛男

2019-07-28 11:33

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府消防局預計12月推出2020年形象月曆，沒想到臉書社團「新竹爆料公社」，近日有網友貼出10多名隊員站在消防車上的照片，陽光下展現結實肌肉，讓月曆尚未推出先轟動，網友直呼「好養眼」！

縣府消防局長孫福佑表示，2017年首次推出消防局形象文宣月曆，集合各分隊健美同仁擔任主角，上山下海拍攝，呈現消防員平日救災、救難實境過程，民眾反應熱烈；近年，隊員提升救災訓練，許多消防器材也汰舊換新，為了讓民眾了解消防人員的工作，決定再次推出月曆。

形象月曆預計1個月拍攝完成，民眾日前看到的養眼照，有17個猛男及1名美女，唯一的「消防正妹」跆拳道四段，個個身材健美，也正好是拍攝最後一天；背景為今年4月才剛落成的第三大隊新埔隊的辦公大樓，未來將作為月曆封面。

福佑說說，形象月曆內容包括潛水、山搜、救護、水上救生、破壞器材等畫面，預計印製約3000份，屆時將以憑發票做公益的方式，限量提供民眾換取。

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