闖紅燈車禍熱區 台南7/29起大執法

2019-07-28 09:12

〔記者王俊忠／台南報導〕南市警局交通大隊統計今年死亡車禍，因違反號誌管制造成15件死亡案，占各項肇因比率的16%；上半年因違反號誌肇事者有近2400人受傷。交大已透過車禍斑點圖分析熱時、熱區，從7月29日起規劃「闖紅燈車禍斑點大執法」，請民眾務必養成遵守交通規則好習慣。

交大指出，今年7月迄今，南市北區小東路、玉井區台84線、歸仁區台39線及安南區北安路巷口，先後發生行人或駕駛人疑闖紅燈車禍，造成4名中（老）年人不治。今年迄今有15件是因為違反交通號誌管制發生的A1死亡車禍（當場或24小時內死亡），其中闖紅燈就高達13件、違反箭頭綠燈指示2件，甚至有4名駕駛人在號誌黃燈通過路口之際，造成死亡車禍，遭警方依過失致人於死罪嫌移送法辦。

交大表示，7月29日起全市會同步強化取締闖紅燈，針對永康、第一、第二、第五分局（闖紅燈事故較多轄區），除由分局加強執法，並由交大、保大全力支援，其次分析闖紅燈肇事的熱區、熱時，以站崗攔查及錄影蒐證方式加強取締，每週檢討車禍發生件數，並滾動式檢討取締項目及路段（口）。

市警局強調，強化執法能量不是為取締而取締，希望藉由執法降低交通事故，也希望民眾養成守法觀念，減少事故發生。

交警大隊長翁誌宏提醒，路（缺）口如虎口，駕駛人勿有「綠燈衝刺、黃燈搶過、紅燈硬闖」的壞習慣或念頭，因為種種血淋淋事故影像顯示，這3秒鐘錯誤的動機與駕駛行為，恐怕會是下0.1秒致命與否的關鍵！雖然紅燈停、路燈行的口號，小孩都朗朗上口，但部分用路人知易行難，釀成不少車禍悲劇，要叮嚀駕駛人面對紅綠燈各號誌的安全駕駛習慣，萬一遇到馬路3寶要有防禦駕駛觀念，待通過路口後，再檢附行車記錄影像舉報違規，避免因事故、無辜捲入官司。

交大說，（1）綠燈時勿搶快，慎防竄出的人車或動物，遇有多時相箭頭綠燈時，一定要等到行車方向的燈號亮起再起步；（2）黃燈時，意謂即將亮起紅燈，駕駛人若還未通過停止線，應做煞停動作，若已在路口內，更要環顧左右、謹慎通過；（3）紅燈時絕對不是參考用！部分駕駛人自認反應快、車輛性能好，見橫向道路沒有車或前方綠燈還沒亮起（號誌全紅），便強行通過，然而1次錯估情勢，可能抱憾終身。

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