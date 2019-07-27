7/27 雙贏彩頭獎開出1注！1500萬獎落桃園市

2019-07-27 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（7月27日）開獎的第108000179期雙贏彩，頭獎開出1注，可得獎金1500萬元，由桃園市龜山區萬壽路二段981號的「萬得利商行」開出；第108000179期今彩539，頭獎摃龜。

第108000179期雙贏彩中獎號碼為「03、06、08、09、10、11、12、15、17、19、21、24」，頭獎開出1注，可得1500萬元；貳獎共11注中獎，每注可得10萬元；參獎共267注中獎，每注可得500元；肆獎共2611注中獎，每注可得100元。

第108000179期今彩539中獎號碼為「07、09、24、34、38」，頭獎摃龜；貳獎共152注中獎，每注可得2萬元；參獎共5317注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬9834注中獎，每注可得50元。

第108000179期39樂合彩中獎號碼為「07、09、24、34、38」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共106注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5705注中獎，每注可得1125元。

第108000179期3星彩中獎號碼為「322」，正彩共13注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000179期4星彩中獎號碼為「5100」，正彩共8注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

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