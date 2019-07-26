「Power錕」粉絲團風波 李錫錕挨告誹謗獲不起訴

2019-07-26 17:59

〔記者黃捷／台北報導〕台大教授「錕P」李錫錕去年投入台北市長選舉，選戰期間70多萬讚數的臉書粉絲專頁「Power錕的紙牌屋」突然停止運作，李錫錕受訪指稱小編要他用960萬元買回粉絲團，而3名小編因自認名譽受損怒告誹謗，但台北地檢署認為整件事起因於雙方對粉絲團所有權認知不同，李錫錕罪嫌不足，全案處分不起訴。

「Power錕的紙牌屋」粉絲團原由小編團隊自發性成立，在李錫錕同意之下，將上課內容剪輯成精華分享在粉絲團上，去年李錫錕決定投入北市長選戰後，粉絲團也改名「李錫錕 Power錕」，卻在5月底無預警停止運作。

小編熊吉事後先在PTT上聲明團隊於5月31日解散，5月工作費用60萬元卻遲遲沒收到，指李錫錕過去曾罵柯P是全台最大慣老闆，讓他備感諷刺。

而李錫坤接受媒體採訪時反擊，指小編團隊認為粉絲團歸小編所有，開口向他要960萬元的天價，要他買回自己的粉絲團，他未答應，而所謂積欠60萬元，則是他要求經費細目，對方卻拿不出來，一路以來，他該給的經費都沒少給，也有憑據為證。

對於被控要價960萬元，小編團隊認為所述不實，已影響到他們的名譽，為了捍衛清白，不得已只好提告誹謗。

但北檢調查發現，小編團隊確實有拿一張金額8、900萬元的契約書，希望李錫錕以借貸方式取得粉絲團使用權，李錫錕所述內容並非憑空捏造，僅是雙方認知不同，且李錫錕在受訪時僅以「小編」稱呼小編團隊，沒有指名道姓，若3名小編未至北檢公開提告，外界其實不知道他們的真實身分，遂認定罪嫌不足，處分李錫錕不起訴。

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