婦人割掉前夫命根子 精神科醫師這樣看...

2019-07-26 08:20

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣昨天爆發黎姓婦人疑似不滿前夫陳男，在跟她離婚前就愛捻花惹草，於離婚第3天晚上把他去勢，這種愛極的行逕，在精神科醫師眼中，比較傾向外化型人格者，相對容易衝動失控，一不小心就傷到別人。

中國醫藥大學新竹附設醫院精神科醫師周伯翰說，臨床上把人格特質分成A、B、C群3類，A型人格多半比較孤僻多疑，是一般人眼中的獨行俠、怪咖。

B型的人格的人通常跟人發生衝突，容易把問題「外化」歸責於別人，認為千錯萬錯都是別人的錯，相對也比較衝動，大家常聽到的「反社會人格」、或是「邊緣人格」都是這類型的之1。

至於C型人格者會比較完美主義傾向，相對是「內化型」的，對於跟別人所生的衝突，會比較容易傾向歸咎於自己焦慮；B、C型人格特質的人較容易演變成憂鬱症。

周伯翰說，一般跟人發生衝突後，內化型的人格比較可能自我攻擊。心態上有點像是用傷害自己以讓對方不好過，即所謂的「被動式攻擊」。

至於外化型的人格者相對比較容易衝動失控而不小心傷到別人，有時可能會有極端一點的攻擊行為「寧為玉碎 不為瓦全」，像是殺死摯愛、割掉頭顱，或是把生殖器閹割掉的這些行為，臨床可能帶有「我得不到，別人也休想得到」的心態。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法