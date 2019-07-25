好傻好天真？打電話就能借20萬 他寄存摺淪為詐欺幫助犯

2019-07-25 19:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕好傻好天真？彰化縣從事鐵門窗工程的劉姓男子去年4月把存摺帳戶交給詐欺集團，導致戴姓女子失金20萬元，彰化地院依幫助犯詐欺取財罪判刑2月，可易科罰金6萬元，他上訴二審，辯稱自己想借錢，透過電話與LINE向陌生人借20萬元，不慎受騙，把存摺、提款卡與密碼寄給對方，法官卻質疑，劉男為大學畢業，有相當學歷與社會經驗，豈有可能單憑只通電話與訊息，就輕易相信可以向陌生人借到錢？不採信辯詞，維持原審2月徒刑。

判決書指出，去年4月下旬，劉男把郵局存摺、提款卡與密碼寄給詐欺集團，戴姓女子於5月14日接獲詐欺集團電話，把20萬元匯款到劉男的郵局帳戶，這筆錢很快被提領一空，彰化地方法院依幫助犯詐欺取財罪，判處劉男2月徒刑，可易科罰金6萬元，他上訴二審。

劉男宣稱他做鐵門窗生意，每月收入4萬至5萬元，卻被人倒債（未支付貨款），他想借20萬元度難關，透過電話向從未謀面的陌生人商借貸款時，對方宣稱要「作帳」，要求他寄出存摺、提款卡與密碼，會計師會把他的帳戶「美化」，之後才能貸款，他誤信騙詞，另外，雙方也曾透過LINE訊息商討貸款，有擷圖為證。

台中高分院卻認為，劉男為大學畢業，又有社會歷練，豈會輕信打幾通電話，就能向陌生人借到20萬元？另外，劉男寄出存摺是在去年4月，劉男提供的LINE擷圖卻是去年5月，法官不採信辯詞，駁回劉男上訴，劉男不能上訴，檢方可上訴三審。

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