蘇澳救護車被撞 重症病患不治、3名救護員受傷

2019-07-25 07:53

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣消防局蘇澳分隊救護車，昨晚11點多載送一名失去生命徵象重症病患送醫途中，在蘇澳鎮蘇港路與成功路口，被一輛轎車攔腰撞上，救護車嚴重受創，通知南方澳消防隊協助救護，病患最後仍不治，3名救護員受輕傷。

宜蘭縣消防局接獲這起救護通報，有名87歲曾姓老婦人疑似心肌梗塞，失去呼吸心跳，蘇澳分隊出動救護車，到蘇澳鎮聖湖里執行救援任務，有2男1女救護員隨行，要將病患送到台北榮總蘇澳分隊急救。

救護員將病患送上救護車緊急送醫，行駛到蘇港路、成功路口遇上紅燈，便鳴笛示警，不料，正要通過這處圓環路口時，被一輛突如其來轎車撞上，救護車遭烈撞擊後彈飛，撞到路旁電桿才停住。

消防局通報南方澳消防隊派救護車支援救護，曾姓老婦人送抵醫院急救無效，3名救護員受到皮肉之傷，就醫包紮後已無大礙，轎車上駕駛及乘客並未就醫。

根據調查，事發當時，蘇澳分隊救護車往南方澳方向行駛，在蘇港路、成功路圓環路口遇上紅燈，有開啟警報器，此時，20歲林姓男子駕駛的轎車，由成功路圓環駛出撞到救護車；林男在警訊時指稱，未聽到救護車警報聲，沒有多加注意，不慎撞上救護車。

這起車禍造成救護車車頭全毀，小轎車車身也受損，警方實施酒測，救護車與轎車駕駛均無酒精反應，車禍原因仍待進一步調查。

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