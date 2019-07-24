特勤走私案燒到國內2空廚業 海關將強化管理保稅倉庫

2019-07-24 18:13

〔記者巫其倫／台北報導〕國安局少校吳宗憲等人利用陪同總統出訪，透過國賓特殊禮遇通關，企圖夾帶9800條菸品入境，時代力量立委黃國昌昨認為，吳宗憲將菸品存放在華膳空廚的保稅倉庫，華膳空廚此次明顯有疏失，缺乏自主管理能力，財政部關務署應該依法開罰，並廢止華膳空廚自主管理許可。對此，關務署官員表示，將強化空廚業者對保稅倉庫的管理，包括華膳空廚及長榮空廚2家業者，未來會加強管理。

官員表示，目前國內航空公司的班機，所有機上食物、免稅物品都由華膳空廚及長榮空廚2業者提供，目前關務署已有密集討論，未來會強化對兩家業者的管理。官員強調，海關將加強稽核、增加抽查頻率、設定更多控管點或建立異常預警機制等，也會每月檢查保稅倉庫是否出現異常大量。

至於是否要廢止華膳空廚自主管理許可，官員表示，由於桃園機場起降班機多，若每班機的食物及免稅品都交要由海關查驗，海關工作量太龐大，恐難執行，現階段會先朝向強化業者管理方向研議。

保稅倉庫業者若違反相關規定，依關稅法規定，可按次處6000元以上、3萬元以下罰鍰，若業者涉入走私菸品行為，面臨刑責問題，則會以刑罰優先；以此案為例，目前由調查局偵辦當中，先確定華膳空廚是否有刑責問題，依調查結果處理。

此外，黃國昌也質疑，吳宗憲沒有菸酒業許可執照，華航卻賣超過5條以上菸品，是否有違規情事，對此，國庫署說明，根據菸酒管理法，販賣菸品不需要看菸酒業許可執照。

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