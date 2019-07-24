嘿咻可以驅鬼？ 妙齡女遇渣男 慘遭騙身

2019-07-24 09:45

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名曹姓男子去年12月得知女友人阿柔（化名）運勢不佳，便佯稱她被人下符咒有鬼跟著她，必須要靠自己與鬼做愛才有機會化解，唬住阿柔，騙她到旅館內獻身。阿柔回家後將此事告訴家人，大家一聽就知道她被騙了，立刻帶著她到醫院驗傷，並報警處理。基隆地檢署近日偵結，依涉犯強制性交罪將曹男起訴。

檢警調查，25歲曹姓男子在工地上班維生，先前透過友人認識阿柔後，兩人經常聯繫。

去年12月初，曹男聊天中聽到阿柔說她最近運勢不順，感覺好像怪怪地；曹男竟起色心，扮起大師，佯稱阿柔是被人下符咒，還有鬼跟著她，才會一直不順利，如果沒有驅鬼解咒，未來可能會發生生命危險；更向阿柔說可以幫她驅鬼，只要用自己的身體與阿柔身上的鬼做愛後，鬼就會自行離開，被下的符咒也會解開。

涉世未深的阿柔竟信以為真，兩人相約於去年12月9日中午，前往基隆市區某旅館內發生性關係。阿柔返家後，越想越不對跟家人提起曹男幫忙驅鬼的事情，阿柔家人聽聞後，馬上知道她被騙了，立刻帶著她前往醫院驗傷，並到警局報警提告。

曹男到案後，向警方宣稱，兩個人是互有好感，並沒有強迫阿柔和自己發生性關係，整個過程都是她自願的。

警方則認為，曹男利用阿柔未來可能將面對生命安全危害的說詞，欺騙她自動獻身，已經涉犯強制性交罪，將他移送法辦。檢察官偵訊後，未採信曹男說詞，依法將他起訴。

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