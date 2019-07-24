臉書放閃小三小四為老婆 刑責過關卻賠百萬

2019-07-24 07:53

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市經營洗車廠阿澤（化名）腳踏三隻船，左抱小三、右擁小四，被妻子控告通姦罪後，臉書「加料」元配為大老婆，小三、小四均為老婆，讓檢方誤認妻子已宥恕而處分不起訴，卻被民庭法官法眼拆穿，判決阿澤等人連帶賠償百萬元定讞。

據了解，結婚10餘年的阿澤，因經營洗車廠而分別認識前來洗車的小三（化名小芸）和小四（小穎），雙方交往一陣子後墜入愛河，並曾多次和她們約會、出遊，坐享齊人之福，元配卻被矇在鼓裡。

2女並在105年6月和9月間，為阿澤各生下一名小孩後，他卻在臉書放閃，公開有非婚生子女，及與小穎的戀情。去年間，阿澤偷吃2女姦情，被元配發現並提出刑事妨害婚姻告訴和民事求償，請求阿澤和小芸、阿澤和小穎各連帶賠償75萬元精神撫慰金。

被告阿澤等3人出庭指稱，正宮自始至終都知道她們是3人行，並同意接受彼等男女朋友關係，否認有侵害配偶權。又說，元配默許同意、縱容她們發生性行為，卻遲至106年提起訴訟，請求權時效已消滅。

據悉，檢方開庭調查後，以阿澤臉書張貼元配、小三、小四等人照片，文字並稱呼元配是大老婆，其餘2人為老婆等理由，認定阿澤與她們交往均徵得妻子同意，因此認定罪嫌不足，躲過刑責。

不過，1、2審民庭法官調查卻發現內情，臉書原本所載文字，僅有阿澤經營洗車廠、銷售汽車用品及阿澤等人出遊照片，稱呼大老婆和老婆等文字，是他被控妨害婚姻後所編纂加上去的，意圖規避刑責，因此認定阿澤做賊心虛，同時查出請求權並無消滅，仍維持原審判決，阿澤和小芸應連帶給付40萬元，阿澤和小穎連帶給付60萬元。

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