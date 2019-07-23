出租房屋卻成殺人分屍凶宅 屋主只獲賠30萬

2019-07-23 19:56

〔記者王定傳／新北報導〕林舜銘、林宇光兄弟因認為父親遭詐財，憤而在新北市三峽區租屋處，殺死92歲樓姓老翁並肢解棄屍，屋主不甘房屋成為凶宅，求償402萬餘元損失，林姓兄弟反駁，新北地院審理時，由於屋主未繳納鑑定費用，未能證明房屋交易價值減損40％，但因林姓兄弟不爭執交易價值減損30萬元，因此判2兄弟賠償30萬元。

檢警調查，樓翁以投資「中華理教總會」3000多坪土地為由，陸續向林仕琅借款4000多萬元，聲稱款項都交給自稱總會理事長的林松輝「打點」，允諾土地開發案完成後將加碼返還6200萬元。

林松輝事後否認收錢，加上林舜銘兄弟私下查出該筆土地是公園用地，認為父親遭騙，2015年7月21日透過父親將樓翁約出，由兄弟倆將樓翁押到新北市三峽租屋處2樓綑綁拘禁。

談判過程中，林家兄弟因樓翁嗆其父「愚蠢」而怒火中燒，合力將其勒斃並分屍，後來有登山客在雲森瀑布附近發現被害者小腿脛骨，全案曝光。

刑事部分，最高法院依殺人罪判林舜銘18年、林宇光14年8月徒刑確定，屋主事後向2兄弟提出求償，主張房屋3層樓房屋因此成為凶宅，以交易價值減損40％計算，求償402萬餘元。

對此，林家兄弟反駁，他們只有租2樓，與1、3樓無關，且屋主曾在刑庭審理時說過事發後，仍有把房子租給無神論者，且房子「很會讓人懷孕，房客還真的又懷孕了」可見並未造成價值減損。

法官則認為，林姓兄弟行凶地點在2樓，與1、3樓無關，且屋主曾聲請送新北市不動產估價師公會鑑定價值減損額，後來沒繳納鑑定費，無法舉證證明2樓房屋交易價值減損達40％，但因2兄弟不爭執房屋受有30萬元交易價值減損，判決賠償30萬元，可上訴。

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