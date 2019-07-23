下體有異物感 醉女控友性侵卻驗出他男DNA

2019-07-23 18:08

〔記者陳慰慈／新北報導〕女子小芬（化名）指控王姓友人趁她在KTV酒後意識不清，起了歹念把她帶到旅館，男友整晚聯繫不上她，搜尋手機定位衝到旅館，才發現她全身光溜溜躺在床上，王男則在洗澡，怒控王男乘機性交罪，王男則稱因被小芬吐得全身都是，才去旅館盥洗，加上小芬下體驗出另名男子DNA，新北地檢署今予王男不起訴處分。

小芬指控，今年1月2日晚間，她與王男等人相約在基隆市一家KTV夜唱喝酒，她喝到爛醉如泥，凌晨近7時許，王男叫了台計程車，把她載到新北市三重區一間商旅，趁她酒醉無法抗拒硬上性侵，男友聯絡不上她，利用手機定位才找到她在旅館，未料進了旅館卻發現她全身赤裸躺在床上，她被男友搖醒後感覺下體有異物感，懷疑遭到王男性侵怒而提告。

王男到案後供稱，當天小芬在計程車上嘔吐，她被吐到全身都是，加上不知道她家在哪裡，經小芬同意才把她帶到旅館，否認有脫光小芬衣服性侵。

檢方勘驗監視器畫面，發現小芬下車後仍可自己行走，僅由王男攙扶，並未到爛醉地步，加上小芬下體驗出另名男性DNA，小芬男友則說，進旅館時追問王男：「怎麼回事？」王男只回要他去問小芬「選誰？」坦承當時王男在洗澡，未看到兩人互動，檢方因此認定無法憑小芬單一指述王男犯行，處分不起訴。

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