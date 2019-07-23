究責無上限 林佳龍：華航協助走私菸已是多年陋習

2019-07-23 14:23

〔記者蕭玗欣／台北報導〕國安局官員藉總統專機夾帶近萬條走私菸，外傳背後有華航高層居中協助代購、保管。交通部長林佳龍今天出席觀光局自行車節記者會前表示，初步掌握資訊，這是（走私菸品）多年來的陋習，華航扮演什麼配合角色要查清楚，過去可以縱容，不代表現在也可以，已要求華航針對過去類似事件徹查，「資料到哪裡，就查到哪裡」，涉及人事到哪就檢討到哪，究責無上限。

林佳龍表示，針對國安人員透過華航非法購買大量菸品，昨已要求華航全面展開行政調查，也配合檢調單位偵辦，務必釐清疏失與責任。

林佳龍表示，關於這件違法行為，也已要求針對歷年狀況釐清，且資料到哪、就查到哪，並對外說明；林佳龍強調，對於此案「絕不護短」，華航所涉及的疏失、責任，「咎責無上限」，證據到哪裡、責任到哪裡，涉及到的人事檢討就到哪裡，交通部會持續監督這件事情。

至於有議員指華航內部有部分高層為民進黨親信政要，林佳龍表示，初步掌握資訊，這是多年來的陋習，華航扮演什麼配合角色，走私是嚴重的違法行為，過去不代表現在可以縱容，發現問題要勇於承擔責任，才能獲得社會信任，華航作為上市公司，必須加強內部治理。

林佳龍說，目前該案已進入司法調查，行政單位也會即刻就內部展開調查，並將資訊透明，由社會加以監督，才是解決問題的態度，也是交通部做為主管機關，要求徹底內部行政調查，公布資訊昭告社會進行必要咎責。

外傳交通部將華航內升總經理職缺，可能因走私菸案產生變數。林佳龍表示，總經理人事與本次事件沒有關係。

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