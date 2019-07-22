7/22 威力彩連41摃！今彩539、雙贏彩頭獎也摃龜

2019-07-22 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕威力彩連摃41期！今（22）日晚間開獎的108000058期，頭獎依然沒有人中，頭獎獎金將持續累積，預計下期頭獎上看13億元；第108000174期今彩539與第108000174期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000058期威力彩中獎號碼為「02、03、06、08、13、21，第2區：07」，頭獎摃龜，貳獎共2注中獎，每注可得554萬2603元；參獎共24注中獎，每注可得15萬元；肆獎共188注中獎，每注可得2萬元；伍獎共1121注中獎，每注可得4000元；陸獎共7081注中獎，每注可得800元；柒獎共1萬4702注中獎，每注可得400元；捌獎共8萬102注中獎，每注可得200元；玖獎共9萬7483注中獎，每注可得100元；普獎共17萬7170注中獎，每注可得100元。

第108000058期38樂合彩中獎號碼為「02、03、06、08、13、21」，五合摃龜；四合共7注中獎，每注可得6萬7500元；三合共112注中獎，每注可得5750元；二合共2075注中獎，每注可得750元。

第108000174期雙贏彩中獎號碼為「04、06、08、11、13、15、16、17、19、20、21、24」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共231注中獎，每注可得500元；肆獎共2767注中獎，每注可得100元。

第108000174期今彩539中獎號碼為「19、20、25、32、34」，頭獎摃龜；貳獎共164注中獎，每注可得2萬元；參獎共5853注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬4368注中獎，每注可得50元。

第108000174期39樂合彩中獎號碼為「19、20、25、32、34」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共299注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7205注中獎，每注可得1125元。

第108000174期3星彩中獎號碼為「213」，正彩共59注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000174期4星彩中獎號碼為「5187」，正彩共6注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「 台灣彩券網站 」

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