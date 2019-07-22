市警局粉絲團嘉獎200支？小編喊冤：不到70支啦

2019-07-22 19:32

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局的臉書官網「TCPB局長室」粉絲團頗受歡迎，將近31萬人追蹤，警界卻傳聞，經營此官網的二線三星警官蕭旭成成了嘉獎大戶，一年有近200支嘉獎，宛如「台中紀淑如」；不過，蕭旭成否認，去年嘉獎178支，多數是其他任務所得，經營粉絲團的嘉獎僅約60至70支，與謠傳的近200支差異甚大；台中市警局也澄清，蕭員去年與同階警官相比，排名還掉在10名之外，排名第一的警官高達250多支。

台中市警局說，有人向媒體反映，蕭旭成宛如「台中紀淑如」，坐在辦公室就能領嘉獎等說法，甚至嘉獎多到可拿去做公關，這些都是不實之說，上述將近200支嘉獎，是經營官網粉絲團的5名警察（不含蕭員）的嘉獎總和，不是蕭員一人獨得。

蕭員告訴記者，他主管台中市警局臉書「TCPB局長室」，團隊包含其他5名常態性的警察協助（俗稱小編），他在官網粉絲團之外，另外協助市警局局長的秘書工作與特勤業務等，並非專責臉書經營，「台中紀淑如」之說過度誇大。

他強調，紀淑如（跆拳道國手，高雄梓官分駐所所長）一年嘉獎數高達844支，他去年經營臉書粉絲團的嘉獎數，僅約60至70支，其他嘉獎是執行其他任務所得，外界常看到領獎時的風光，卻沒有看到背後需付出的努力，以7月分粉團為例，符合敘獎的影片只有兩支，只有3支嘉獎，這些嘉獎也都要分給主要參與的警察，「我一支都沒有」。

蕭員說，官網粉絲團7月可獲獎的影片中，有從6月分就開始籌備的「小小警察營」（點閱數超過2萬多人次），相關臉書行銷貼文、圖片、影片製作，都需要花時間精力籌備，活動舉辦同時，也要規劃影片拍攝、剪輯與後製等，忙了兩個月的活動，才有一支影片符合敘獎資格，可能也能獲得1或2支嘉獎，參與的警察有數十位，可以分到獎的警察只有1至2位，礙於敘獎辦法的限制，「常有遺珠之憾」。

市警局公關室表示，每位警察在自己的業管範圍內爭取表現，市警局對敘獎都有相關辦法，絕無獨厚一人的狀況，敘獎也有考績委員會管控機制，負責經營臉書粉絲團的警察，沒有異常敘獎的狀況。

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