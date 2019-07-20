頂樓加蓋失火延燒鄰宅 女屋主返家昏倒還將面臨求償

2019-07-20 23:50

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市新莊一處民宅今天竄火，消防單位到場時，起火的7樓加蓋倉庫陷入火海，還波及一旁民宅，女屋主獲報衝回，見住處失火當場昏倒，送醫後沒有大礙，因該處為堆放雜物倉庫，起火原因仍待進一步釐清；但女屋主不但面臨祝融之災，恐還要附負擔損鄰賠償費用。

據了解，這起火警發生在今天上午11時21分，新泰路277巷一處民宅7樓失火，消防人員趕到時，起火處已全面燃燒，火煙猛烈，附近鄰居都到屋外圍觀；56歲胡姓女屋主返家時，趕回住處，從樓下就發現家中樓頂失火，擔心屋中有人及財物受損，擔心得昏厥過去，消防員當場給氧恢復意識，送往衛福部台北醫院救治，已無大礙。

據透露，這起火警消防單位獲報後，到場不到5分鐘撲滅火勢，但因火勢猛烈，延燒鄰棟7樓陽台，將隔壁樓的外牆燒得磁磚剝落、燻黑，女屋主不但住家不明原因失火造成損失，恐還要負擔賠償鄰棟費用，至於起火原因，因現場為7樓頂加蓋，正釐清是電氣因素或遺留火種釀災，進一步釐清火災責任歸屬。

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