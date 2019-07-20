汽車闖紅燈撞機車 騎士傷重不治影片曝光

2019-07-20 18:21

〔記者邱俊福／台北報導〕北市大安區今天清晨發生一起死亡車禍，一輛由杜姓男子駕駛的轎車，自基隆路左轉敦化南路時，因闖紅燈，遭對向直行的機車攔腰撞上，巨大撞擊力，導致機車車頭毀損，19歲陳姓騎士倒臥血泊，傷重送醫不治，轄區警方依過失致死罪嫌將杜姓轎車駕駛送辦，檢方相驗複訊後以一萬元交保。

據悉，該路段複雜、號誌設計不良，今年5月間也發生過汽車自基隆路高架橋下橋左轉敦化南路同樣被直行機車撞上的死亡車禍，事後相關單位便在快速道路增設號誌，現在平面車道再發生類似案件，轄區警方也希望相關單位能加以改善，減少事故的肇生。

警方初步調查，今天清晨6時許，從事服務業的33歲杜姓駕駛，從新北市新莊區駕車到北市，當行經基隆路三段，準備左轉敦化南路往松山機場方向時，疑不清楚路況，不知敦化南路是紅燈，被對向迎面而來的陳男駕機車，直接攔腰撞上，瞬間轎車右側車身凹陷，機車則彈飛，陳姓騎士倒地，頭部重創。

案發後，警消單位據報趕抵，將陳男緊急送醫搶救，仍傷重回天乏術，汽車駕駛杜男經酒測，沒有酒精反應。

據悉，由於該路段是有點傾斜左轉，杜男當時看到基隆路是綠燈，可能誤以為可以直行到敦化南路，直到觀看行車紀錄器，發現敦化南路號誌為紅燈，才知道自己闖紅燈肇事，直說「怎麼會這樣」。

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