台灣消防員有夠操 平均28秒出勤救護一次

2019-07-20 12:23

〔記者黃欣柏／台北報導〕警、消人員工作辛勞人人皆知，但台灣消防員到底有多辛苦呢？根據內政部消防署最新統計，今年1到5月國內消防緊急救護勤務共計45萬5673次，平均每日發生逾3000次、每28.6秒必須出勤1次，且這還不含每天平均發生78.8件的火災事故！

根據消防署統計，今年1到5月，全國消防緊急救護出勤次數共45萬5673次，平均每日達3017.7次，等於每28.6秒就需出勤1次，每天必須將超過2400人次急救送醫，而且這數據已經比去年同期略減2.68%；在火災事故部分，今年1到5月則一共發生1萬1894次，消防機關平均每天要處理78.8次火災，每次平均出動20.2人。

其中，每萬人口的緊急救護次數以台東縣及花蓮縣最高，分別達259.08次及233.91次，顯示東部縣市對緊急救護的需求更加迫切，急救送醫類型以急病13萬6742人次居首、車禍受傷13萬2118人次居次；火災比例則以雲林縣每萬人口發生13次最高，嘉義縣11.7次居次，主要原因是遺留火種所致。

近10年來，我國整體救護出勤次數有上漲趨勢，2009年時僅81萬1914次，到2016年達最高峰111萬7523次，前年及去年均在110萬次左右，今年1到5月則比去年同期減少2.68%。

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