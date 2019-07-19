社區5年下8次「玻璃雨」 建商判賠住戶3000萬

2019-07-19 22:28

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市北大特區一處社區大樓5年內發生8次玻璃掉落事件，幸未造成任何人員受傷，社區管委會認為，建商、設計師、營造商未依施工圖施工，原應採用6mm+6mm膠合玻璃，卻改用12mm強化玻璃，造成社區屢次下起「玻璃雨」，怒告建商趙姓負責人、李姓設計師、鄭姓營造商負責人等4人違背建築成規及偽造文書，新北地檢署認定4人罪嫌不足，今予以不起訴。

社區管委會另提民事損害賠償，新北地院日前判建商須賠償98名住戶3099萬餘元，可上訴。

社區管委會提告指控，建商2012年3月交屋，但同年7、9月、2016年2月、2016年5月、2017年1、2、8月及去年7月，都發生大樓玻璃破裂掉落事件，除了第一次發生適逢颱風，其他次都在天候良好狀況，前年2月管委會找來結構技師初勘，才發現建商等人未依圖施作，有偷工減料之嫌，但執照申請書卻記載已按圖建造完工，涉犯偽造文書；另部分住戶露台高度不符樓層高度應達高度標準，李姓設計師應負起監造責任，違背建築成規。

建商趙姓負責人說，該建案起造到完工負責人都是父親，與他無關；李姓設計師則說，建物原始設計就是強化玻璃，非膠合玻璃，建商找土木工程師計算去指定材料，材料由建商決定，建案拿到使用執照後，新北市工務局查看發現玻璃材質不符，要求補正，他有申請修改圖示，因建案已移交管委會，要經過所有住戶同意，但因住戶不同意變更材質，才無法進行補正，而露台欄杆高度均一致，因施工關係本來就會有一點誤差；營造商則稱，僅負責大樓主結構，其他與公司無涉。

檢方向新北市工務局調閱建案使用執照卷宗資料，未發現有管委會所指的「監造人竣工查驗檢查報告表」等文件，且民事判決鑑定結果認為，強化玻璃掉落可能會對人、物安全造成危害，但建物結構安全及使用年限不受影響，欄杆高度也在容許誤差值內，因此認定建商等4人罪嫌不足不起訴。

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