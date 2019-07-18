拋棄繼承在先！ 女兒要不回859萬

2019-07-18 23:29

［記者楊政郡／台中報導］「阿娟」（化名）的母親在她未成年以她名義開戶，存摺、印章由母親保管及使用，而母親2017年5月死亡，裡面還有859萬餘元，「阿娟」認為這是她的，可是母親死後存摺及印章轉給父親，父親與弟弟提領一空，法官判父親及弟弟偽造文書各4月徒刑，但859萬餘元不沒入，法官認定這筆錢是母親遺產，「阿娟」也已拋棄繼承，不必宣告沒入。

據台中地院判決書指出，蔣男婚後育有一女一男，年輕時與郭妻打拼作生意，為了節稅以小孩名義開戶理財，帳戶供郭妻管理、使用，但2011年起郭妻罹患糖尿病逐漸失明，至2017年郭妻死亡，蔣男認為「阿娟」不孝，擔心帳戶內的錢會被「阿娟」提空，蔣男就與兒子「先下手為強」，郭妻死後兩周內提領帳戶內共859萬7000元。

「阿娟」發現後提告，供稱錢母親在她20幾歲時，說過這些錢以後要給她買房子補貼用，所以是她私產，她也沒有授權父親及弟弟使用帳戶。

法官說郭妻與「阿娟」帳戶間有借名登記關係，郭妻死亡委託關係即消失，蔣姓父子未獲得授權，偽造文書罪行明確。

郭妻死亡後並未留下遺囑，據「阿娟」說法，母親說「以後」要給她，縱使認定郭妻確有意贈與，但郭妻沒留遺囑，也沒有與告訴人確認贈與的時點，兩人贈與意思沒有完成，該筆款項仍屬郭妻遺產，而非「阿娟」財產。

法官說，被告2人行使偽造私文書取得859萬7000元，屬不法犯罪所得，原應宣告沒入，但審酌告訴人已拋棄繼承，此款項應歸被告2人所有，就無必要宣告沒入。

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