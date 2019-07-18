喝茫尷尬了！婦call警沿路找皮包 原來在床下

2019-07-18 20:45

〔記者羅欣貞／屏東報導〕實在很尷尬，屏東縣一名醉婦遺失皮包，以為掉在沿山公路，急call警察幫忙找包，員警沿著村莊及公路遍尋不著，最後竟在醉婦家中床下尋獲；婦人尷尬不已，頻向警察致歉。

屏東縣內埔警分局今天（18日）表示，近日接獲報案稱，瑪家鄉涼山村有居民請求警方協助，佳義派出所警員曹恩智趕至現場，發現當事者魏姓婦人一臉茫樣，員警忍著濃濃酒味耐心詢問，魏婦才表示當天下午到鄰村友人家做客，因為久未碰面便喝起了小酒，後來電請子女前來接送，途中還因身體不適，在路上稍作休息，回到家後發現自己的皮包不翼而飛。

員警於是陪魏婦子女先至魏婦友人家查看，友人稱有看到魏婦手提著皮包回家，於是警方沿著沿山公路來回搜尋，甚至到當時休息的地點搜查，但天色逐漸昏暗，仍一無所獲，只能先護送魏婦子女返家，計畫隔天一早再陪同尋找。

後來員警想到，魏婦已酒醉不堪，也許記不得上一刻在做什麼事，便請魏婦子女將魏女的房間搜索一番，果然在其床鋪底下發現了皮包，魏婦頓時紅了臉，不好意思表示「下次不敢再爛醉如泥了」。

內埔警分局表示，員警秉持耐心協助民眾找回遺失的皮包，為民服務的精神值得同仁學習，也呼籲民眾平日應衡量自身狀況，避免造成不必要的困擾。另外酒駕新制已於7月1日正式實施，請民眾勿以身試法，如有飲酒請勿駕駛車輛，保護自己，也維護其他用路人的安全。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法