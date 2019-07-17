另類颱風災情！男工人趕施工 踩破2樓採光罩摔傷命危

2019-07-17 20:00

〔記者王俊忠／台南報導〕17日下午近2點許，台南市南區南樂街1間面對運河的透天民宅驚傳1名年約66歲的葉姓男工人，為了颱風來之前趕施工，從2樓高的位置踩破塑膠採光罩、摔落1樓地面，消防局救護車趕抵、發現工人無生命跡象，緊急送到成大醫院急救，救護員急救與到院後，工人有恢復生命跡象，但仍有生命危險。

案發住戶80歲的林姓阿嬤心有餘悸地說，因為隔壁鄰居改建房子，先前改建施工時有弄破她住家2樓屋頂，因為颱風快要來了，17日中午時分，這名工人爬上她住家前庭院的2樓採光罩要施工修補，沒想到誤踩破綠色的採光罩塑膠板，整個人從2樓高摔下1樓庭院地面、傷及頭部流血，她上前查看，怎麼叫都叫不醒，鄰居見狀緊急打電話向119報案。

消防局救護車到場、檢視葉姓工人（66歲）傷勢，發現工人沒有生命跡象，緊急送到成大醫院搶救，救護員在車上急救有讓工人恢復生命跡象。今傍晚成醫方面說，葉姓工人頸椎斷裂、顱內出血、意識不清，傷勢嚴重，還在醫院急救中。

阿嬤說，這名男工人人很好、對人都笑咪咪的，因為17日是農曆15日，她在門外燒金紙，看到工人正中午時分爬上爬下施工，有請工人下午氣溫涼些再施工，沒想到過沒多久就看到工人踩破採光罩摔下樓的恐怖情景，她人都被嚇破膽了、手腳直發抖，上前呼叫師傅快醒來啊！但師傅都沒有反應，師傅應有撞到頭部受傷流血，發生這意外，她晚上會嚇到睡不著覺，希望工人能醒過來、平安無事。

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