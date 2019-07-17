酒後跳上巡邏車狂罵警三字經 男辯：只是口頭禪

2019-07-17 17:26

［記者鄭淑婷／桃園報導］曾因公共危險被判刑的38歲劉姓男子，今年2月間在桃園市中壢區少康一街新興公園旁，因酒後鬧事被民眾報警處理，豈料，中壢警分局聖亭派出所員警抵達時，劉男竟跳上巡邏車引擎蓋上，接連以不雅言語辱罵員警，桃園地檢署檢察官依妨害公務罪向法院聲請簡易判決。

劉男偵訊時辯稱，他有跳上巡邏車引擎蓋，但沒有辱罵員警，那只是他的口頭禪，後又稱當天講過很多髒話，但他都忘記了、也沒有辱罵員警；不過現場員警指證歷歷，且有密錄器全程拍下，檢方認為劉男所辯都是卸責之詞、不足採信。

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