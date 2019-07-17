溫以仁未獲續聘國樂指揮求國賠 高院判敗訴

2019-07-17 17:01

〔記者楊國文／台北報導〕知名指揮家溫以仁指控，已故的國立台灣傳統藝術總處籌備處（現為國立傳統藝術中心）主任柯基良捏造指揮甄選的會議紀錄，讓他在甄選中未被續聘，侵害他的工作權，及名譽受損，訴請傳藝中心應國家賠償90萬元、刊登道歉啟事。高等法院認為，經檢方調查，柯基良並無捏造會議紀錄不法情事，溫以仁未獲續聘乃甄選小組共同決議，今維持一審判決結果，仍判溫敗訴；可上訴。

溫以仁主張，2008年受聘國立台灣傳統藝術總處籌備處，擔任台灣國家國樂團專任指揮，任期從2008年1月1日起到同年12月31日為止。但2009年起擔任籌備處主任的柯基良，明知國樂指揮為一年一聘，且是年年皆續續，卻不予續聘，另行對外公告甄選國樂團的專任指揮。

溫以仁認為，他是唯一參與複選的人，但柯基良卻捏造2009年6月1日傳藝籌備處國樂團指揮甄選第一次會議紀錄內容，以致他未能錄取，已侵害他擔任指揮契約的工作權，且讓他名譽受損，訴請國賠90萬元及在傳藝中心網頁刊道歉啟事。

審理時，傳藝中心指稱，甄選小組的評審委員，乃獨立、自主做專業評選的判斷，不受任何人影響，溫未獲選為國樂團指揮，乃因為國樂造詣能力不足，臨場指揮表現欠佳所致，柯基良並無捏造會議紀錄而侵害溫的權利情事。

高院審理認定，此案並無國賠問題，今仍判溫敗訴。可上訴。

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