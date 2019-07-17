17歲少女全裸陳屍摩鐵檢方相驗 越籍媽媽與姊妹淘不發一語

2019-07-17 14:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕台南17歲少女小珍（化名）參加荒淫趴後，疑被丟包裸體陳屍飯店，且可能被性侵害，台中地檢署今天於台中殯儀館內解剖遺體，相關化驗結果尚未出爐，小珍的母親是越南籍新住民，她在姊妹淘的陪伴下，接受檢方偵訊，解剖歷時2個多小時結束後，這群越南新住民不發一語，也不回應是否冤死，至於是否設置靈堂，靈堂設於台中或台南，葬儀社人員也不回應，整個過程與氣氛顯得詭異。

這起宛如W旅館土豪哥毒趴女模命案翻版的刑案，是少女「小珍」與多名男子，於14日凌晨入住豐原區某飯店，當天晚間，小珍卻被發現全身赤裸躺在床上身亡，警方找到涉案的5名男人，其中，檢方懷疑何姓男子等3名男人涉嫌趁機性交罪、遺棄致死罪、兒少性剝削防治法等重罪，向法院聲請羈押禁見，但法官認為罪證不足而請回，檢方目前抗告中，小珍的母親則向民意代表哭訴「我的女兒很乖」，尚就讀高職的小珍，可能是急著想要獨立，下海當酒女（傳播妹）。

台中地檢署今天上午9時許，於殯儀館內解剖，至11時許結束，歷時約2個多小時，小珍的母親則由越南姊妹淘陪同，解剖時待在殯儀館內的偵訊室內，這群越南姊妹在解剖前，即以「不通國語」為由拒絕受訪，結束之後，更是不發一語，記者詢問她，女兒是否冤死？是否設置靈堂？她都不回應，葬儀人員也不說，氣氛顯得詭異。

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